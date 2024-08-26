Украинцы стали получать больше: какая сейчас средняя зарплата в стране

Пенсионный фонд Украины сообщил об утверждении среднего размера заработной платы за второй квартал 2024 года. Этот показатель является определяющим для расчета пенсионных выплат и поддержания социальной защищенности населения.

В июне 2024 года средняя заработная плата увеличилась на 17,5% по сравнению с июнем 2023 года, что составляет прирост в 2 794,25 гривны. За этот период официальный уровень инфляции достиг 4,8%. Об этом пишет 24 канал.

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Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средний уровень заработной платы в Украине в первой половине 2024 года был следующим:

январь – 14 974,56 гривны;

февраль – 15 267,60 гривны;

март – 15 433,98 гривны.

апрель – 16 847,98 гривны;

май – 17 178,87 гривны;

июнь – 18 806,63 гривны.

Важно подчеркнуть, что существует расхождение между заработными платами, которые Пенсионный фонд Украины использует для исчисления пенсий, и данными, которые предоставляет Государственная служба статистики. Например, согласно последней статистике, средний доход работников в первом квартале 2024 года достиг 18 903 гривен. Однако информация о заработных платах за второй квартал пока остается неизвестной.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто в Украине получает самые высокие зарплаты по данным Госстата.

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