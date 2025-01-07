Украину ожидает аномальная погода: какой прогноз делают синоптики на середину зимы

В Украину возвращается необычно теплая погода для января. После периода незначительных морозов в течение следующих семи дней ожидается потепление, а снижение температуры ниже нуля возможно лишь в ночное время.

Такую информацию в комментарии для NV сообщила синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук. "Мы будем в теплом секторе циклона, который расположился над Северным морем и будет направляться в сторону Скандинавии. У нас потоки будут перемещаться с юга и юго-запада", – отмечает эксперт, объясняя причины потепления.

В ночь на среду, 8 января, в западные и северные области страны придут новые осадки в виде дождя. Однако уже вечером этого же дня прогнозируются смешанные осадки – мокрый снег ожидается в западных, северных регионах, а также в Полтавской и Харьковской областях.

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Как отмечает синоптик, такая погода продержится почти до конца недели. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов, а ночью – от +1 на севере до +7 на юге страны.

В четверг, 9 января, на севере станет немного прохладнее: ночью температура опустится до -1...-2 градусов, возможен мокрый снег. Еще одна волна осадков ожидается на выходные – она затронет западные регионы, а также Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области. Местами прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Уже на следующей неделе температуры снова будут приближаться к нулевой отметке. Однако значительных морозов пока не ожидается – скорее прогнозируется очередная волна потепления, которая придет ближе к следующим выходным.

"Привычной для нас зимы пока не будет. Но это для нас преимущество – для энергетики, для военных", – подчеркивает Ганчук.

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