Украину ожидает потепление и локальные дожди: прогноз погоды на 30 мая

В пятницу 30 мая в Украине ожидается потепление, однако в некоторых регионах пройдут локальные дожди. В Киеве в этот день дождей будет меньше, чем накануне.

В то же время, на западе страны, в части центральных и восточных областей возможны кратковременные осадки, хотя в целом день обещает быть преимущественно сухим. В большинстве регионов, по ее прогнозу, будет дождь только местами. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Температурный фон в Украине будет разным: на востоке ожидается +23...+26°C, в западных областях прохладнее — от +15 до +19°C. В центральных и северных регионах, включая Киев, воздух прогреется до +20...+24°C.

В столице 30 мая прогнозируется переменная облачность с небольшим дождем, а также солнечные прояснения. Температура составит около +20°C.

Синоптикиня также добавила, что в начале июня станет еще теплее, но осадки полностью не прекратятся. Температура воздуха вырастет до +23...+26°C, а на востоке и юге - местами до +24...+29°C.

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