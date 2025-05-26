Украину затянет дождями: прогноз погоды на 27 мая

В начале недели в Украине сохранится дождливая погода. Синоптики предупреждают, что в большинстве регионов будут дожди, а местами возможны грозы и сильные осадки. Несмотря на осадки, температурный фон останется достаточно теплым – среднедневные показатели будут колебаться в пределах +19…+22 °C, хотя на востоке страны возможно потепление до +29 °C.

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Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, во вторник, 27 мая почти вся территория Украины будет охвачена дождями разной интенсивности. Несмотря на непогоду, температура останется умеренной: ночью столбики термометров будут показывать +14…+16 °C, а днем — преимущественно +20…+22 °C. В некоторых районах Харьковской, Донецкой и Луганской областей прогнозируется +27 °C. Ветер переменных направлений, скорость 7-12 м/с.

Такие погодные условия типичны для переходного сезона, однако требуют бдительности как от водителей, так и от работников инфраструктурных служб.

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