Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко (фото)
Умерла известная народная артистка Украины Нина Матвиенко. Об этой трагической новости сообщила ее дочь Антонина Матвиенко в своем Инстаграм.
"Мама умерла", – написала она и добавила фотографию, на которой изображена артистка с цветами.
Биография Нины Матвиенко
Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герой Украины.
Детство и юность
Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 в селе Неделище Емильчинского района Житомирской области. Она была самой молодой из пяти детей в семье. Отец Нины, Митрофан Матвиенко, был колхозником, а мать, Мария Матвиенко – домохозяйкой.
Нина любила петь с детства. Она частенько выступала на школьных концертах и конкурсах.
Карьера
После окончания музыкального училища Нина Матвиенко работала в Житомирском областном народном хоре им. Григория Веревки. В 1968 году она стала солисткой хора.
В 1978 году Нине Матвиенко было присвоено звание заслуженной артистки Украины. В 1985 году она стала народной артисткой Украины.
Нина Матвиенко – исполнительница украинских народных песен, а также автор песен. Она поет в разных жанрах, от народной песни до авторской песни.
Певица гастролировала по всему миру, выступая в США, Канаде, Европе, Азии.
Личная жизнь
Нина Матвиенко была замужем за Петром Гончаром, музыкантом и композитором.
Награды и награды
- Заслуженная артистка Украины (1978)
- Народная артистка Украины (1985)
- Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1988)
- Герой Украины (2007)
- Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2013)
- Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2017)
- Орден князя Ярослава Мудрого III степени (2022)
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!