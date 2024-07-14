Умерла звезда сериала 'Район Беверли-Хиллз' Шэннен Доэрти, которая долгое время боролась с раком

Шэннен Доэрти, известная актриса, сыгравшая Бренду Уолш в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210", а также Прю Гэллиуэлл в "Очарованных", скончалась в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с раком.

О смерти актрисы сообщила ее публицистка Лесли Слоун. "С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шэннен Доэрти", – сказала она в заявлении для PEOPLE.

Также читайте: У Кейт Миддлтон диагностировали рак: принцесса Уэльская обратилась с заявлением (видео)

Shannen Doherty. Источник: x.com/NathanDelMare Shannen Doherty. Источник: x.com/NathanDelMare

"В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ним", – добавила Лесли Слоун.

У Доэрти впервые диагностировали рак груди в 2015 году. Впоследствии, в 2017 году рак вернулся, и ей поставили диагноз 4-й стадии.

Несмотря на тяжелую болезнь, актриса продолжала сниматься в кино и телевидении. Она появилась в перезапуске "Беверли-Хиллз, 90210" в 2019 году, а также принимала участие в реалити-шоу "Расставание с Шэннен Доэрти" и "Танцы со звездами".

"Для меня так странно, что мне ставят диагноз, а потом кто-то, знаете, по внешнему виду здоровый, идет первым", — сказала Доэрти в одном из интервью, говоря о смерти своего коллеги по "Беверли-Гиллз" Люка Перри, который скончался в 2019 году. "Это было действительно шокирующее", – добавила она.

Актриса с начала полномасштабного вторжения рф активно поддерживала Украину и осуждала действия кремлевской власти.

Сообщение в поддержку Украины. Источник: www.instagram.com/theshando Сообщение в поддержку Украины. Источник: www.instagram.com/theshando

Сообщение в поддержку Украины. Источник: www.instagram.com/theshando Сообщение в поддержку Украины. Источник: www.instagram.com/theshando

В одном из проукраинских сообщений актриса отметила: "Я волнуюсь, что мы становимся нечувствительными к этому. Внимание охватывается где-нибудь, но это война, которая влияет на нас ВСЕХ и требует от нас ежедневно показывать, что делает Путин. Военные преступления. Молитвы мало народу Украины. Мы должны продолжать рассказывать их историю о мужестве, отваге, силе. Расскажите истории погибших семей, разбомбленных больниц, убитых детей. Жизнь навсегда кончилась или изменилась. Я поддерживаю Украину".

Напомним, 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет умерла актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!