Усик назвал пятёрку лучших боксёров мира на сегодняшний день.
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинец Александр Усик поделился своим списком лучших боксёров современности. Примечательно, что в число выбранных спортсменов вошли его бывшие соперники – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.
По словам Усика, его топ-5 боксёров выглядит так:
- Теренс Кроуфорд – американский чемпион, известный своим техническим стилем и универсальностью.
- Сауль "Канело" Альварес – мексиканский боксёр, доминирующий в нескольких весовых категориях.
- Энтони Джошуа – британский супертяж, с которым Усик встречался дважды и оба раза победил.
- Тайсон Фьюри – британский чемпион, которого Усик одолел в их первом бою за звание абсолютного чемпиона.
- Наоя Иноуэ – японский "Монстр", впечатляющий своей скоростью и мощью.
Стоит отметить, что выбор Усика отражает его уважение к боксёрам, которые добились значительных успехов в различных весовых категориях и на разных этапах своей карьеры.
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