Усик назвал пятёрку лучших боксёров мира на сегодняшний день.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинец Александр Усик поделился своим списком лучших боксёров современности. Примечательно, что в число выбранных спортсменов вошли его бывшие соперники – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам Усика, его топ-5 боксёров выглядит так:

Теренс Кроуфорд – американский чемпион, известный своим техническим стилем и универсальностью. Сауль "Канело" Альварес – мексиканский боксёр, доминирующий в нескольких весовых категориях. Энтони Джошуа – британский супертяж, с которым Усик встречался дважды и оба раза победил. Тайсон Фьюри – британский чемпион, которого Усик одолел в их первом бою за звание абсолютного чемпиона. Наоя Иноуэ – японский "Монстр", впечатляющий своей скоростью и мощью.

Стоит отметить, что выбор Усика отражает его уважение к боксёрам, которые добились значительных успехов в различных весовых категориях и на разных этапах своей карьеры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!