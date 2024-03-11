Узаконивают, что 'война только для бедных': Жорин раскритиковал новый план бронирования от мобилизации

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что бронирование от мобилизации могут получить все работники с зарплатой от 35 тысяч гривен. Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин подверг резкой критике такую инициативу.

По его словам, из-за затягивания принятия закона о мобилизации на фронте может произойти катастрофическая ситуация. Об этом Жорин написал в Telegram.

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о бронировании для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

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Жорин указал, что нардепы вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке, решили узаконить принцип "война только для бедных".

"Сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте. Из-за разных й***тых инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", – подчеркнул военный.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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