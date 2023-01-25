Уже в четверг мощная магнитная буря накроет Землю: сколько будет длиться и как повлияет на организм

Последняя магнитная буря января состоится на этой неделе. Ученые отмечают, что колебания будут сильными. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии и сможет повлиять на человеческие организмы.

По показателям Meteoagent уже в этот четверг, 26 января, буря накроет планету. Ожидается интенсивность с отметкой в 5 баллов. Однако уже в пятницу, 27 января, мощность резко снизится до 2 баллов. Ожидается, что на низком уровне показатели продержатся до начала февраля. Но следует отметить, что изменения космической погоды достаточно непредсказуемы, поэтому следует следить за обновлениями центра исследований.

Последняя буря января

Чаще дискомфорт или боли во время погодных изменений испытывают люди, имеющие какие-либо врожденные или приобретенные заболевания. Как правило, это проблемы с кровеносной системой, сосудами, сердцем, в том числе из-за стресса и малоподвижного образа жизни.

Также метеозависимыми могут быть:

больные респираторными заболеваниями и астматикой;

люди с атеросклерозом;

люди с болями в суставах или переломами костей;

люди с расстройствами нервной системы.

Организм таких людей ослаблен, а значит, тратит больше энергии на адаптацию к переменам. В результате возникают отрицательные физические, психические или другие ощущения.

Чтобы обезопасить организм, важно соблюдать несколько простых правил. Они могут показаться максимально простыми и общеизвестными, однако следует добавить эти пункты в распорядок дня. Для начала, чаще дышите свежим воздухом, для этого вы можете выходить на прогулку или просто проветривать комнату. Добавьте в рацион полезные продукты, начните со свежих овощей и зелени. Уменьшите количество выпитого на день кофе. Старайтесь избегать стресса и вовремя ложиться спать, чтобы организм успевал восстановить силы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ученым удалось выяснить, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое. По их выводам, человечество исчезнет от действия солнца скорее, чем эта звезда умрет.

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