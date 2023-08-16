В Англии обнаружили средневековую могилу девочки, которую похоронили лицом вниз (фото)

Средневековая община в Англии похоронила на месте въездных ворот 15-летнюю девушку. Ребенку связали лодыжки и похоронили лицом вниз.

Необычное захоронение девушки на грани поселения является выражением "иначества", отметили археологи. Об этом сообщает Live Science.

Возможно община связала девушке лодыжки через веру в то, что ее труп может подняться с могилы и нанести вред живым.

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"Помимо того, что она была похоронена лицом вниз на границе, положение ее лодыжек свидетельствует о том, что они могли быть связаны. Это означает, что община приняла дополнительные меры, чтобы она не могла "вернуться" с могилы", – отметили исследователи.

Останки девушки, похороненные между 680 и 880 годами нашей эры близ села Конингтон в Кембриджшире, свидетельствуют о том, что она испытала многие трудности в течение своей короткой жизни. Зубы имеют доказательства недоедания, а спина показывает, что у нее было заболевание позвоночника, обострившееся тяжелым физическим трудом.

Эти признаки свидетельствуют о низком социальном статусе ребенка. Ее скелет не имеет признаков продолжительной болезни, поэтому, может быть, девушка умерла внезапно.

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