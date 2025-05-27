В большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди: прогноз погоды на 28 мая

В начале недели в Украине будет дождливая погода с переменной облачностью и периодическими грозами. Температурный фон остается достаточно комфортным: в среднем днем воздух будет прогреваться до +19…+22 °С, хотя на крайнем востоке возможно повышение температуры до +29 °С.

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают об опасных погодных явлениях, которые могут влиять на работу транспорта, коммунальных и энергетических служб. В среду, 28 мая, дожди продолжатся, иногда станут еще сильнее, особенно в центральных и северных регионах. Лишь на юге и юго-востоке ожидается меньше осадков.

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Температура ночью будет достигать +13…+19 °С, хотя на западе страны она снизится до +8…+10 °С. Днем в западных областях будет прохладнее – до +17…+20 °С, на остальной территории – в пределах +20…+25 °С. Ветер остается слабым, переменного направления.

В общей сложности неделя обещает быть влажной и местами прохладной, поэтому стоит не забывать о зонте и внимательно следить за оперативными прогнозами синоптиков.

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