В Британии мужчина с помощью металлоискателя нашел золотую римскую серьгу (фото)

В Берстон, Норфолк, Великобритания, мужчина случайно нашел с помощью металлоискателя римскую золотую серьгу. Находку объявили кладом и планируют выставить в музее Дисса.

Этот маленький золотой диск общим весом 2,2 г также поможет археологам пересмотреть предыдущие открытия. Об этом пишет The History Blog.

Когда Ник Бейтман впервые нашел серьгу в поле, он подумал, что это старая крышка от бутылки. Мужчина немного почистил ее, обнаружил, что это золото и сообщил властям. Монета была исследована экспертом из Службы исторической среды Норфолка.

Серьга круглая, диаметром 20,5 мм и состоит из двух золотых листов разной толщины, спаянных вместе. Обе стороны украшены рельефом, выглядящим как орел на линии земли, образованной из шести точек на вершине полумесяца, направленного вниз. Орел окружен венком, а между концами полумесяца с одной стороны серьги виден крест.

В археологических записях нет точных совпадений этого дизайна. Подобный золотой диск, образованный двумя тонкими золотыми листами, соединенными вместе и украшенным рельефом репуссе, является самым близким родственным.

"Коллега подумал, что это средневековье, поскольку он видел крошечный крест под одной из петель. Но когда я присмотрелся, то увидел лавровый венок и орла, и это именно то, что можно увидеть на римских предметах", – сказал нумизмат Адриан Марсден.

Напомним, что археологи во время раскопок в Нимруде, Ирак, обнаружили огромную дверь дворца, принадлежавшую ассирийскому королю Ададу-Нирари III. Он правил в 810-783 годах до н.э.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!