В Британии обнаружили топор ледникового периода огромных размеров

На территории графства Кент был найден большой топор в возрасте 300 тысяч лет. Исследователи из Университетского колледжа Лондона утверждают, что этот инструмент найден рядом с другими ручными топорами и является одним из крупнейших, когда-либо находившихся в Великобритании.

Об этом пишет Newsweek.

По словам старшего археолога UCL Летти Ингри, они предполагают, что эти инструменты могут относиться к межледниковому периоду примерно 300-330 тысяч лет, когда Британию населяли ранние неандертальцы и, возможно, другие древние человеческие виды. Однако из-за отсутствия окаменелостей на этом месте нельзя точно определить, кто именно создал эти инструменты.

Подобные топоры ранее находили в Африке и Европе на разных стоянках в возрасте от 1,7 миллиона до 300 тысяч лет назад. Они, вероятно, использовались для убийства животных или обработки мяса, поскольку в то время люди, вероятно, охотились на лошадей, оленей и даже слонов с прямыми бивнями.

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Ручные топоры являлись частью широкого набора инструментов для охотничьих нужд, включавших острые пластины и скребки. Хотя на этом месте найдены только каменные инструменты (изготовленные из кремня), другие вещи, такие как деревянные копья и другие инструменты, возможно также существовали, но не сохранились.

Этот большой топор, обнаруженный в Кенте, является уникальным из-за своего большого размера, составляющего 29,6 сантиметра, и вызывает вопросы относительно его назначения. В настоящее время группа исследователей работает над идентификацией и исследованием найденных артефактов, чтобы получить больше сведений о тех, кто их создал и с какой целью они использовались.

Напомним,в Риме был найден театр правителя Нерона, который считается жесточайшим правителем римской эпохи.

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