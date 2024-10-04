В Энергодаре взорвали машину так называемого начальника охраны Запорожской АЭС (видео)

Утром 4 октября во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль так называемого начальника охраны Запорожской атомной электростанции Андрея Короткого.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"4 октября 2024 года около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник – "начальник охраны" Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич", – указывается в сообщении.

В ГУР отмечают, что Андрей Короткий – коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий по отношению к украинцам в оккупации.

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Также по информации ведомства, после того как Запорожская АЭС была оккупирована, он добровольно согласился на сотрудничество с российскими захватчиками, передав им списки сотрудников станции с личными данными, а также сообщил о работниках с проукраинскими взглядами.

Он также был причастен к репрессиям работников атомной электростанции, совершал военные преступления против мирного населения временно оккупированного Энергодара. Кроме этого, занимался организацией мероприятий в поддержку российских оккупационных сил и как представитель партии Путина "Единая Россия" возглавлял так называемый совет депутатов в Энергодаре.

Напомним, в Бердянске 5 мая взорвали автомобиль местного коллаборанта, работавшего в исправительной колонии. Предатель погиб на месте.

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