В Генштабе назвали объекты рф, атакованные ночью 21 июня: склады, нефтебазы и шахедные хранилища

Ночью 21 июня беспилотники атаковали ряд стратегических российских объектов сразу в нескольких областях россии. Стали известны подробности ночных взрывов на территории рф.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за атакой БПЛА в россии стоят Силы обороны Украины. Были повреждены объекты и другие важные цели российской федерации.

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Отмечается, что в ночь на 20 июня подразделения ВСУ и СБУ атаковали состав горюче-смазочных материалов оккупантов в Тамбовской области, нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.

"В районе нефтебазы "Энемская" зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар. Подтверждается также поражение состава горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно о повреждении как минимум одной емкости с нефтепродуктами", – сообщили в Генштабе.

В ночь на 21 июня БПЛА атаковано:

Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие фабрики.

Радиолокационные станции и центры радиоэлектронной разведки в Брянской области и временно оккупированном Крыму.

Также Силы обороны Украины в Краснодарском крае нанесли точный удар по местам хранения и подготовки к применению Shahed-136/Герань-2, учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БПЛА.

"По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины. Продолжение следует", — добавили в Генштабе.

Напомним, 8 июня в Крыму ночью раздавались взрывы. Морские дроны атаковали объекты россиян в Севастополе.

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