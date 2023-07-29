В Германии обнаружили смертоносную палку возрастом 300 тысяч лет

В Германии обнаружили охотничью палку древних людей возрастом примерно 300 000 лет. Древние ремесленники продемонстрировали большое мастерство, приправляя палку и обостряя ее с каждого конца.

Две заостренные палки и другие копья, найденные на берегу озера возле города Шенингена, Германия являются древнейшими крупномасштабными записями деревянных орудий, изготовленных людьми. Об этом сообщает Discover.

Отмечается, что деревообработка включала несколько этапов, включая разрезание и сдирание коры, резьбу для получения аэродинамической формы, соскабливание большей части поверхности, приправу древесины во избежание растрескивания и деформации и шлифовку для облегчения обработки.

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По сравнению с древними каменными орудиями, деревянные менее изучены, но они раскрыли многое о древних обществах. Исследование предполагает, что палку использовали для охоты на дичь среднего размера, такую как благородный олень или косуля, или, возможно, на мелких животных, таких как заяц и птицы.

Инструмент работал путём удара, и темные участки на точках могли отражать кровь или жир.

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