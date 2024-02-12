В Германии убили украинского баскетболиста, еще один в реанимации: подробности

Вечером 10 февраля в Дюссельдорфе, Германия в результате нападения погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков. Его друг находится в реанимации.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

"Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы", –заявили в Федерации баскетбола Киева.

В ФСК уточнили, что местная полиция расследует дело.

Другие подробности пока неизвестны. МИД Украины ситуацию еще не комментировал.

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