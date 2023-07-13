В Греции нашли судно в возрасте 2500 лет, которое было полностью наполнено амфорами

В акватории Эгейского моря у острова Китира были случайно найдены обломки судна, которое, по предположениям ученых, может иметь около 2500 лет. Исследователи полагают, что это могло быть торговым судном.

Об этом пишет Daily Mail.

Обломки корабля были обнаружены при проведении инженерных работ на дне моря. Они находились на глубине более 220 метров под водой.

Сначала были замечены сотни амфор, разбросанных по дну моря.

"Это были высокие древнегреческие глиняные сосуды с двумя ручками и длинным горлом, что привело нас к предположению, что это затонувшее грузовое судно", - говорится в статье.

При исследовании самого судна учёные заметили такие же амфоры среди обломков.

"Это были древние кувшины с островов Корфу, Скопелос и Хиос, окружающих Грецию", – уточнили ученые из Греческого центра морских исследований.

С помощью подводного оборудования удалось поднять из глубины три пифоса (крупные керамические сосуды для хранения продуктов, таких как зерно, вино, оливковое масло, соленая рыба) и набор столовых сосудов.

Ученые работают над созданием трехмерного изображения аварии судна, что, вероятно, предоставит более детальное представление о размерах судна и объеме его груза.

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