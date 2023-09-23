В Италии обнаружили останки 9 неандертальцев, живших 100 тысяч лет назад

Итальянские археологи обнаружили окаменевшие остатки неандертальцев в пещере Гваттари, расположенной в муниципалитете Сан-Феличе-Чирчео, недалеко от Рима. Ученые обнаружили черепа, кости и их фрагменты, а также два зуба. Древнейшие находки датируются около 100-90 тысяч лет назад, тогда как остальные восемь неандертальцев, вероятно, жили от 50 до 68 тысяч лет назад.

Министерство культуры Италии подтвердило эту находку, сообщает The Associated Press.

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Гваттари признается одним из наиболее важных мест для исследования истории неандертальцев в мире, поскольку в 1939 году антрополог Альберто Карл Блан также обнаружил здесь череп неандертальца.

Эксперты отмечают, что пещера позволила сохранить окружающую среду, существовавшую 50 тысяч лет назад. В 2019 году археологи приступили к раскопкам неизученной части пещеры, в частности, участка с озером, обнаруженного Бланом.

Напомним, в Аргентине обнаружили тело женщины в возрасте 900 лет.

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