В июне ТЦК начнут массово штрафовать мужчин: кто в зоне риска

В июне территориальные центры комплектования могут начать масштабную волну наложения штрафов. Средства будут взимать с военнообязанных, которые не соблюдают требования мобилизационного законодательства или правил воинского учета.

Штрафы стартуют от 17 000 гривен и могут достигать 25 500 гривен. Если же нарушитель не оплатит штраф добровольно, а дело передадут в исполнительное производство, сумма может вырасти вдвое. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт "Эксперт".

В июне 2025 года количество штрафов, которые накладывают ТЦК, может существенно возрасти, если часть военнообязанных не выполнит ключевое требование. Речь идет о прохождении военно-врачебной комиссии для мужчин со статусом "ограниченно годный".

Эти лица должны самостоятельно пройти ВВК до 5 июня, чтобы обновить свой медицинский статус. Если этого не сделать вовремя, военнообязанным грозит административная ответственность в виде штрафа. Санкции могут касаться даже тех, кто имеет бронь от мобилизации.

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Кроме этого, ТЦК будет иметь законное право объявить военнообязанного в розыск. В таком случае ему может грозить задержание и принудительная доставка в территориальный центр комплектования, в частности во время проверки документов на блокпостах или в других ситуациях.

"Если забронированный ограниченно годный не пройдет ВВК до 5 июня – его подадут в розыск", – предупреждает юрист на портале "Юристи.UA".

Специалисты отмечают, что задерживать лиц, состоящих на воинском учете, могут исключительно сотрудники Нацполиции. Представители территориальных центров комплектования не наделены такими полномочиями.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая категория военнообязанных будет подлежать мобилизации с 1 июня.

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