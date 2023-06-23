В Израиле нашли поддельные монеты возрастом 3000 лет, которые оказались первым примером финансового мошенничества.

Археологи нашли на территории южного Леванта в Израиле монеты возрастом около 3 тысяч лет, которые могут служить примером первого финансового мошенничества. Примитивные монеты, датируемые с 1200 по 950 г. до н. э, содержали серебро, много меди и других материалов, которые, вероятно, добавили специально, с целью сделать бы их похожими на серебро.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

"Небольшой процент серебра в монетах смешивали с другими веществами, в том числе и с мышьяком, что делало их похожими на серебро. Это усиливает гипотезу о том, что по крайней мере в части периода это была преднамеренная подделка", - сообщили исследователи.

Такие подделки нашли в восьми местах, где велись археологические работы, в частности, в Бейт-Шеане, Мегиде и Ашкелоне.

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"В дополнение к тому, что была преднамеренная попытка придать металлу цвет серебра, мы обнаружили, что в предыдущих находках 1150-1200 годов до н. э. процент меди был выше, а количество мышьяка было очень схожим в каждом фрагменте. Это похоже на организованную деятельность и что подкрепляет предположение, что это фальшивые серебряные монеты", - заявили исследователи.

В период с 1200 до 950 г. до н.э. торговые пути из Турции, Греции, Ирана, Сардинии и Испании не работали, что привело к нехватке серебра.

"По всей вероятности, они использовали деньги, которые уже существовали в районе из предыдущих периодов, к которым они добавили медь", - отмечает издание.

Напомним, дайверы нашли в Израиле старинное сокровище в возрасте тысячи лет.

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