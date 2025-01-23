В каких городах украинцы тратят до 84% зарплаты на аренду жилья: рейтинг цен

За последние шесть месяцев цены на аренду однокомнатных квартир выросли в шести городах Украины, тогда как в двух – зафиксировано снижение. Если сравнивать расходы на жилье с заработной платой, то в отдельных регионах на аренду может тратиться до 84% дохода.

Как именно соотносятся расходы по аренде жилья и средние зарплаты в разных городах Украины, проанализировал ЛУН. Наибольший рост стоимости аренды однокомнатных квартир за полгода зафиксирован в Ивано-Франковске.

Там цена поднялась на 16% и теперь аренда в среднем стоит 14 тысяч гривен в месяц. Второе место занимает Одесса, где цены выросли на 13%, достигнув 8 тысяч гривен. На третьем месте Львов – аренда подорожала на 9% и теперь составляет в среднем 16 900 гривен.

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Также повышение цен наблюдается в Хмельницком, Виннице и Киеве.

В то же время в Днепре и Запорожье стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 9%. Сейчас средняя цена составляет 10 тысяч и 5 тысяч гривен в месяц соответственно.

Какой процент зарплаты украинцы тратят на аренду жилья

Больше средств на аренду однокомнатного жилья тратят жители Ужгорода – это составляет 84% средней зарплаты. Вторую позицию занимает Луцк, где расходы составляют 79%, а третье место у Львова – 74%. В пятерку также входят Киев и Ивано-Франковск, где на аренду уходит 66% и 65% дохода соответственно.

Самый маленький процент от зарплаты на аренду квартиры тратят в Херсоне – всего 15%. В Харькове этот показатель равняется 20%, а в Николаеве и Запорожье – 27% и 28% соответственно.

Информация об оккупированных территориях отсутствует.

Ранее мы говорили, что стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине быстро изменилась.

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