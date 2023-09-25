В каких местах искать белые грибы: грибники раскрыли секрет

Де краще шукати білі гриби – місця скупчення білих грибів – поради грибників

В Украине белые грибы можно найти в разных лесных регионах страны, особенно в Западных, Центральных и Северных областях. Они любят расти под деревьями и на освещенных местах.

Об этом пишет Радиотрек.

Где лучше искать белые грибы

Лесные массивы

Белые грибы наиболее активно растут в хвойных и смешанных лесах. Они могут встречаться как в густых лесах, так и на опушках и под деревьями.

Места с влажными почвами

Белые грибы предпочитают влажные почвы, и поэтому их можно найти вдоль ручьев, берегов рек и во влажных лесных зонах.

Под дубами и березами:

Белые грибы часто растут вокруг основания дубов и берёз, поэтому осторожно осматривайте эти деревья во время поиска.

Места с хорошим освещением

Несмотря на их влаголюбие, белые грибы могут быть найдены в лесных участках с хорошим освещением, особенно после дождя.

Под деревьями

Во время прогулок по лесу осторожно осматривайте зону под деревьями, особенно под дубами и березами. Белые грибы часто растут возле них.

Вдоль влажных берегов ручьев

Грибы предпочитают влажные места, поэтому рассматривайте берега ручьев и небольших рек.

Под мхом и опавшей листвой

Ищите участки, где почва покрыта мхом и опавшей листвой. Здесь белые грибы могут укрываться от пристальных глаз.

Напомним, мы уже писали, какой размер грибов лучше выбирать для маринования.

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