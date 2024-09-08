В Киеве произошел взрыв на автотранспортном предприятии: разрушено здание, есть погибшие, под завалами еще могут быть люди

В воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв на территории автотранспортного предприятия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Он отметил, что причины взрыва пока неизвестны.

Обновлено в 11:11 : По данным ГСЧС, погибли 2 человека (один человек деблокирован из-под завалов).

Инцидент произошел на территории АТП в Голосеевском районе столицы. Происхождение его неизвестно.

В результате взрыва было частично разрушено двухэтажное здание. В то же время, на месте не возник пожар.

По словам Кличко, под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте.

В ГСЧС Украины рассказали, что в 10:12 спасатели получили сообщение о взрыве на улице Васильковской на территории автопредприятия. На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники.

В соцсетях публикуют фото с предполагаемого места взрыва.

Воздушной тревоги в городе в то время не было.

Впоследствии в КМВА добавили, что в результате взрыва погибли два человека.

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