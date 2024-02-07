В Киеве ветераны могут реинтегрироваться через спорт: О чем речь

В Киеве открылся новый боксерский зал для ветеранов. Зал открыла Общественная организация Pototskyi Fight Club (PFC), которая помогает реинтегрироваться в гражданскую жизнь через спорт.

Клуб поддерживают представители бизнес-сферы, в частности, крупнейшая украинская агрокомпания Kernel для содействия восстановлению ветеранов и подготовки воинов, а также всех желающих заниматься боксом.

PFC – общественная спортивная организация, которая открылась совместно с военными и безвозмездно помогает бойцам во время ротации и ветеранам войны возвращаться в гражданскую жизнь. Основатель клуба, Игорь Потоцкий, сам увлекается боксом.

"Клуб достаточно молодой, но за полгода существования его посетило множество военных, представители ГУР, Сил специальных операций, Национальной полиции Украины и спецназовцы. Все это стало возможно благодаря вам – украинцам, которые любят и ценят его величие – бокс. Посещая зал, вы донатите на возможность тренироваться представителям сил обороны в новом зале под руководством опытных тренеров", – отметил он.

Тренировки по боксу проходят в Киеве, в 07:00, 17:00, 19:00 с понедельника по пятницу, а в субботу – в 12:00 по адресу: улица Генерала Воробьева, 13В.

Подготовка военных спортсменов-боксеров и находящихся на ротации или реабилитации воинов – безвозмездная. Все представители сил обороны Украины и их дети имеют льготные условия для тренировок.

Граждане, которые хотят заниматься боксом, могут также посещать клуб за оплату. Это возможность заниматься вместе с военными и средствами поддержать функционирование боксерского клуба.

Записаться на тренировки можно через соцсети клуба – Instagram, Facebook или по телефону telegram, WhatsApp, Viber – 099 001 8372.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине c подписывайтесь на наш Telegram-канал!