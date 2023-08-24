В Китае нашли каменную эпитафию влиятельного чиновника времен династии Сун

Китайские археологи обнаружили в провинции Хубэй на севере Китая эпитафию, относящуюся к эпохе Сун (960-1279 гг.). Эта важная находка была сделана в деревне Дуншан.

Об этом пишет Синьхуа.

Эпитафия, созданная в 1126 году нашей эры, пережила большой временной промежуток – 896 лет. Эксперты отмечают, что она предназначена чтить память Мэна Сяо, местного чиновника.

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Размеры эпитафии впечатляют: ее длина составляет 88 см, ширина – 56 см, а толщина – 20 см. Сделана из голубого камня, она очень детализированно выгравирована. Лотосы и другие цветы украшают периферические линии эпитафии. Этот артефакт содержит описание жизни Мена от его первоначальной служебной карьеры до самой смерти.

Напомним, в Египте обнаружили прекрасно сохранившийся город римской эпохи.

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