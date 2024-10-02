В Китае создали уникальный электромобиль для геймеров (фото)

Компания Lynk&Co совместно с Meizu представила уникальную модификацию электромобиля Z10, разработанную специально для игроков. Новый вариант получил название Starbuff и отличается тем, что его салон превращен в полноценную киберспортивную игровую станцию.

Планируется выпуск ограниченной партии автомобилей и цены уже объявлены: от 242 800 до 329 800 юаней (34-45 тысяч долларов), в зависимости от комплектации. Особенностью этого электрокара является его внутренняя оснастка для комфортного гейминга, сообщает ithome.com.

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Заднее пассажирское сиденье справа оборудовано игроку: установлен 17-дюймовый AMOLED-дисплей от Samsung, а также откидной столик для клавиатуры и мыши. В салоне предусмотрены специальные отделения для хранения периферии, чтобы авто можно было использовать как обычный транспорт.

Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com

Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com

Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com

Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com

Игровая станция в автомобиле работает на базе мощного процессора AMD Ryzen и видеокарты AMD Radeon RX 6600M. Она также снабжена террабайтным накопителем, системой жидкостного охлаждения и 5G-модемом для стабильной связи. Атмосферная подсветка и 23 динамика Harman/Kardon обеспечивают полное погружение в игру. Кроме того, с помощью одной кнопки можно превратить салон в игровое пространство – электроника автоматически подстроит параметры климата, звука и настройки сидений.

Starbuff также подходит для обычной работы. Благодаря многофункциональным решениям авто можно использовать в качестве мобильного офиса, обеспечивая удобство для деловых поездок или удаленной работы.

Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com

Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com

Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com

Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com Геймерский автомобиль от Lynk&Co и Meizu. Источник: ithome.com

Внешние отличия этой модификации ограничиваются уникальным цветом кузова и специальными шильдиками. Базовая версия Starbuff оснащена двигателем мощностью 421 лошадиную силу, а топовая модификация будет иметь два мотора с комбинированной мощностью 788 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде составляет до 766 километров благодаря 95-киловаттной батарее.

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