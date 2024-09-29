В Краснодарском крае и ряде областей РФ ночью прогремели взрывы, вспыхнули пожары на аэродромах (фото, видео)
По данным российских пабликов, в Ейске Краснодарского края РФ у военного городка раздались взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.
Об этом сообщают российские телеграмм-каналы Astra, Shot, российские губернаторы.
Обновлено в 9:43 Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что в Котлубане Волгоградской области РФ атакован арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним.
В Минобороны РФ утверждают, что якобы 125 украинских БПЛА самолетного типа были "уничтожены и перехвачены" в ночь на 29 сентября.
В сообщении Astra отмечается, что в Ейске возле военного городка раздались взрывы.
"Вероятно, по области ударили беспилотники", – говорится в сообщении.
"Пользователи в группах Ейска и Краснодарского края рассказывают о взрывах, прогремевших возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ – там базируется 859-й Центр боевого применения и переобучение летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ".
О возможной атаке также идет речь в российских провоенных пабликах.
Например, утверждается, что несколько БпЛА двигались со стороны Белосарайской косы в направлении Ейска/Приморско-Ахтарска. Якобы в направлении энергетических и стратегически важных военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также на Кубани и Ставрополье движутся БПЛА ВСУ, суммарно, от 70 до 150.
Кроме того, в Цимлянске Ростовской области тоже сообщали о взрывах.
Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ дрон при падении врезался в дерево и взорвался, в результате чего в стоящем поблизости доме выбило окна и двери, обломки повредили автомобиль.
Губернатор Ростовской области сообщил, что в Азовском районе силы ПВО якобы уничтожили 4 беспилотника.
По словам губернатора Воронежской области, в Воронеже якобы упало несколько сбитых БПЛА, в результате чего возникли пожары. Местные жители сообщили, что слышали не менее 10 взрывов.
Позже паблики сообщили о новых взрывах в Воронеже, а также о взрывах и пожарах в Волгоградской области.
Губернатор Ростовской области заявил о 18 якобы сбитых дронов над регионом.
Ранее мы рассказывали, что на россии дроны уничтожили тонны боеприпасов, в том числе из КНДР.
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