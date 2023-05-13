В Ливерпуле стартует гранд-финал Евровидения-2023: Он-лайн

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле стартует гранд-финал Евровидения 2023 года. На этом этапе 26 стран-участниц соревнуются за победу в престижном конкурсе. Трансляция финала проходит в прямом эфире с Liverpool Arena в Великобритании.

Начало шоу запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени ( 22:00 по киевскому времени).

Список участников гранд-финала:

В финал также автоматически попали представители стран-основательниц конкурса и страны-победительницы: Германия, Франция, Италия, Испания, Соединенное Королевство и Украина. Известно, что в гранд-финале выступят Kalush Orchestra, Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка и группа GO-A.

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Где смотреть второй полуфинал Евровидение 2023

Песенный конкурс Евровидения-2023 можно смотреть на:

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Как проголосовать на Евровидении-2023

Для того чтобы отдать свой голос за фаворита украинцы во время гранд-финала смогут отправить SMS-сообщение с номером исполнителя на номер 7576. Стоимость SMS – 7 гривен.

Другой способ – голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое доступно для устройства iOS, Android или Windows. При голосовании через приложение вы получите специальное видеосообщение от ваших фаворитов.

Напомним, букмекеры уже выбрали тройку фаворитов Евровидения – 2023. Среди них – Украина.

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