В Лос-Анджелесе бушует масштабный лесной пожар: объявлена эвакуация 75 тысяч человек (видео)

В престижном районе Лос-Анджелеса начался масштабный лесной пожар, который вызвал густой дым над городом и заставил жителей срочно эвакуироваться.

Из-за сильного сухого ветра площадь возгорания увеличилась в шесть раз всего за несколько часов. Об этом пишет Reuters.

Очевидцы сообщают, что пламя уничтожило несколько домов, а огонь подбирался к автомобилям, когда местные жители в спешке покидали свои дома на холмах каньона Топанга.

Спасательные службы использовали самолеты для забора воды из океана, чтобы бороться с пламенем.

Местные дороги к побережью и единственная прибрежная магистраль стали причиной больших пробок, что заставило многих людей покидать транспорт и эвакуироваться пешком.

"Казалось, что пора оставить все. Что останется, то останется. Другого выбора просто нет", - рассказал Питер, один из жителей.

Синди Феста, также находившаяся среди эвакуированных, вспоминает, как огонь приближался к машинам.

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"Люди оставляли автомобили прямо на Palisades Drive. Горело все: холмы, пальмы, абсолютно все", – говорит Синди.

У одного из перекрестков два автомобиля полностью сгорели, пока пожарные боролись с пламенем на холме.

Национальная метеорологическая служба заранее предупредила об экстремальных условиях пожарной опасности, которые будут продолжаться со вторника по четверг.

"Это одни из самых опасных погодных условий для возникновения пожаров", - отметили представители метеослужбы.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о чрезвычайных мерах по подготовке к возможным обрывам линий электропередач и падению деревьев, что может привести к массовым отключениям электроэнергии.

Капитан пожарной службы Эрик Скотт в своем обращении призвал жителей не расслабляться из-за зимней погоды, предупреждая о "взрывном характере распространения огня".

Напомним, Украину ожидает аномальная погода.

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