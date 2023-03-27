В Мариуполе взорвали авто оккупанта, в Мелитополе и Токмаке – 'хлопки': что известно

Утром 27 марта громкие взрывы прогремели сразу в нескольких оккупированных россиянами украинских городах. В частности, о "хлопке" сообщили паблики Мариуполя, Мелитополя и Токмака.

По предварительной информации, в Мариуполе взорвался автомобиль одного из командиров российских боевиков. Мариупольский городской совет в Телеграме сообщает, что в городе в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что "Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных". Он пообещал впоследствии сообщить подробности.

В Мелитополе, как пишут местные в Телеграм-каналах, взрывами разрушены сразу несколько зданий, где размещались оккупанты. В частности, пишут, что из общежития автомоторного техникума, куда так называемая "министр образования и науки" Елена Шапурова заселила военных, они "выбегали во двор прямо в трусах".

Также разрушено здание так называемой "Госслужбы безопасности" россиян.

"Расположилась ДСБ в нескольких зданиях. Руководители находятся в отжатом корпусе бывшего вуза - Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий на проспекте 50-летия Победы. Его обнесли металлическим забором. В этих зданиях наблюдаются разрушения после прилетов", — пишет РИА "Мелитополь".

россияне в соцсетях пишут, что после взрывов известно о четырех пострадавших.

В Токмаке же на Запорожье произошло "три прилета" по российским позициям. Местные пишут, что после взрывов детонирует состав БК.

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