В Минобороны объяснили, имеют ли право представители ТЦК задерживать людей

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В частности, все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Однако могут ли представители ТЦК задерживать граждан и доставлять их в Территориальный центр комплектования для обновления военно-учетных данных? На это ответили у Минобороны Украины по запросу РБК-Украина.

Отмечается, что право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК таких прав не имеют.

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В то же время на время военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими. В частности, совершают задержание и доставку в ТЦК граждан, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила военного учета.

"Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Так же не запрещено законом доставлять гражданина, задержанного полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставке гражданина в ТЦК, которое происходит добровольно (т.е. не вопреки воле гражданина)", – объяснили в Минобороны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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