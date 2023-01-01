В Минсоцполитики ответили, отменят ли в 2023 году отдельные выплаты украинцам

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович ответила, будут ли отменены социальные выплаты в 2023 году. В частности, накануне сетью распространялась информация об отмене выплат по уходу за пожилыми людьми.

По ее словам, никакие социальные выплаты в 2023 году не будут отменены. Об этом Жолнович сказала во время телемарафона.

"Не отменены никакие социальные выплаты", – подчеркнула она.

Глава Минсоцполитики добавила, что вышеупомянутая помощь должна была быть трансформирована в услугу ухода, впрочем, поскольку не все органы местного самоуправления имеют достаточно ресурсов, а также многие украинцы выехали за границу, это изменили.

"В течение следующего года выплаты по уходу будут осуществляться идентично тому, как это было в этом году", – отметила Жолнович.

Напомним, правительство приняло решение с 1 января продлить выплаты внутриперемещенным лицам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!