В оккупированных Геническе и Скадовске прогремели взрывы: детонировали БК (фото)

Утром 18 июня серия взрывов прогремела в Херсонской области. В оккупированных Геническе и Скадовске заметили столбы дыма. Громко было и в пгт Партизан Генического района.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Геническе и его пригороде детонировали склады с боеприпасами врага.

"Пгт Партизан Генический район. Попадание на территорию элеватора. Судя по сообщениям местных – большой склад. Пошла детонация", – написал он в Телеграм-канале.

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Пользователи соцсетей сообщают, что от утренних взрывов "дрожали дома":

Также отмечается, что произошел взрыв в районе оккупированного населенного пункта Рыково и Лазурном Херсонской области. Там тоже детонировали боекомплекты:

Напомним, ВСУ на юге ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу.

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