В ПФУ напомнили, как оформить получение пенсии после потери супруга

В Украине закон позволяет получать пенсию после смерти законного супруга, то есть пенсию по потере кормильца. Однако выгодно ли переходить на этот вид пенсии, зависит от нескольких факторов.

Пенсия по потере кормильца составляет 50% от пенсии умершего. Если пенсия умершего была небольшой, то и пенсия по потере кормильца будет незначительной, сообщается в ПФУ.

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Если вы достигли пенсионного возраста, то вам будет выплачиваться пенсия по потере кормильца пожизненно. Однако если вы еще не достигли пенсионного возраста, то пенсия по потере кормильца будет выплачиваться вам до тех пор, пока вы не станете нетрудоспособными.

Если вы получаете другой доход, например, работаете или получаете социальные выплаты, то размер пенсии по потере кормильца может быть уменьшен.

Если вы решили перейти на пенсию по потере кормильца, вам нужно подать следующие документы:

заявление о назначении пенсии;

Паспорт и идентификационный код заявителя;

документ, подтверждающий место жительства;

Трудовую книжку или пенсионное удостоверение умершего;

Документ о содержании заявителя умершим;

справку о составе семьи или свидетельство о браке;

Свидетельство о смерти умершего.

Пенсия по потере кормильца может быть хорошим источником дохода для тех, кто не имеет иного дохода и не может работать. Однако перед тем, как перейти на этот вид пенсии, нужно тщательно взвесить все за и против.

Напомним, пенсионеры могут получать не только основную выплату, но и надбавки. Доплата предусмотрена, в частности, за сверхурочный стаж.

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