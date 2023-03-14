В ПФУ объяснили, кто может забрать выплаты за умершего пенсионера

Украинцы, чьи родные пенсионеры скончались, могут получить их недополученные выплаты. Соответствующее заявление необходимо подавать в Пенсионный фонд.

Как объяснили в ПФУ, такой услугой могут воспользоваться нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера. Они должны подать документы, удостоверяющие их пребывание на содержании усопшего.

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Подать заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера можно как непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Вместе с заявлением в Фонд нужно предоставить:

свидетельство о смерти,

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером,

документ, удостоверяющий личность заявителя,

реквизиты банковского счёта.

Кроме того, члены семьи предоставляют паспорт или другие документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день его смерти.

"Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то для его получения в документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельства о смерти, также добавляется свидетельство о праве на наследство", – говорят в Фонде.

Отмечается, что день обращения за выплатой недополученной пенсии считается день принятия органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами. При подаче заявления через вебпортал — дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.

"Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления средств на текущий банковский счет человека. Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и идентификацию код", – разъяснили в Пенсионном фонде.

Как подать заявление на выплату недополученной пенсии через веб-портал электронных услуг ПФУ:

Для начала необходимо авторизироваться на портале электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Затем нужно перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать "Заявление на выплату недополученной пенсии". Заполните поля электронного заявления на экране. Добавьте в заявление скан-копии необходимых документов. Затем согласитесь на передачу и обработку персональных данных и нажмите "Сформировать заявление". Отслеживайте статус обработки заявления в разделе "Мои обращения".

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