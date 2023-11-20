В ПФУ рассказали кому из украинцев в ближайшее время аннулируют субсидии

За что должников могут лишить жилищной субсидии

Многие украинцы стоят перед угрозой потери субсидий, особенно накопивших большие задолженности за коммунальные услуги.

Об этом сообщила Елена Охрименко, директор департамента Пенсионного фонда, в эфире Общественного, сообщаетСоцпортал. Субсидии будут аннулированы для граждан, которые в течение трех месяцев не платили за жилье, и сумма долга превысила 680 гривен, пояснила она.

Охрименко подчеркнула, что Пенсионный фонд не будет назначать субсидию, пока лицо не заключит договор о реструктуризации долга или не погасит его полностью.

"У нас есть большое количество людей, которые упускают возможность получения субсидии из-за долгов", – предупредила Охрименко.

Чиновница призвала украинцев как можно быстрее погасить долги, чтобы снова получить право на субсидии.

Напомним, что с декабря 2022 года Пенсионный фонд отвечает за назначение жилищных субсидий. Заявления на получение субсидии принимаются разными способами: в органах Пенсионного фонда, через местный совет, военную администрацию, а также с помощью мобильного приложения фонда или портала Действие.

В настоящее время субсидии получают 1,3 миллиона украинских семей, а средняя величина такой помощи составляет 760 гривен на семью.

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