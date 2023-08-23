В Польше на месте средневековой крепости обнаружили коллекцию тысячелетних монет (фото)

В Польше археологи на месте средневековой крепости в Вислице обнаружили коллекцию монет. Находке, по предварительным предположениям, почти 1000 лет.

Исследователи обнаружили 12 серебряных монет. Одиннадцать принадлежат к периоду Болеслава Смелого, который был сначала князем, а затем королем Польши между 1058 и 1079 годами, и один, вероятно, времен Владислава Германа, князем Польши в 1079-1102 годах, сообщает Notes from Poland.

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Находка произошла после предварительного открытия более 500 монет того же периода, найденных на том же месте в 1960-х и 1970-х годах.

Во время раскопок команда также обнаружила, что они обнаружили римскую фибулу – разновидность шпильки для застегивания одежды – которая, по оценкам, датируется II веком.

Яцек Гоцик, глава горсовета Вислицы, подтвердил, что вновь обнаруженные монеты и фибула будут добавлены в коллекции городского музея.

Напомним, в Греции обнаружили медные и глиняные фигурки в разрушенном старинном храме.

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