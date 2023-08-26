В польском стрип-клубе обнаружили еврейскую ритуальную ванну (фото)

В Польше предприниматель Марьян Звольский, несколько лет назад купивший бывший ночной клуб, нашел в подвале здания микву – еврейскую ритуальную ванну.

Как сообщает Times of Israel, ночной клуб Sphinx в городе Хмельник на юге Польши закрылся около 15 лет назад. Его выкупил Мариан Звольский, предприниматель из Хмельника и историк-любитель.

Муж рассказал, что когда зашел в подвал здания, то заметил под танцполом место еврейского наследия – большую микву. Это была ритуальная очистительная ванна, наполненная водой. Ее пол был устлан плиткой, а в одном углу на стенах помещалась звезда Давида.

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В соседней комнате находилась меньшая миква, которой, как считает историк, пользовались женщины. Пол миквы был устлан голубовато-белой плиткой, на стене также размещалась звезда Давида.

Владелец бывшего стриптиз-клуба Звольский, также руководящий похоронным бюро в соседнем Кельце — месте погрома 1946 года, во время которого погибли 42 еврея — сказал, что надеется превратить свою новую микву в туристическую достопримечательность, возможно, музей.

Напомним, в Греции обнаружили медные и глиняные фигурки в разрушенном старинном храме.

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