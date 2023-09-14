В польском замке нашли 500-летнюю настольную игру, в которую любил играть Конфуций (фото)

Археологи, исследовавшие замок в Цмелеве в Свентокшиском воеводстве в Польше, нашли давнюю настольную игру, вырезанную на камне. Она, вероятно, была создана в 16 веке.

Как сообщает Arkeonews, игру, высеченную на плите пола из песчаника первыми строителями замка, обнаружил археолог Томаш Ольшацкий.

Отмечается, что настольная игра расположена на поврежденной плите из песчаника размером примерно 32 см, а ее толщина колеблется от 6 до 12 см. Размер самого игрового поля примерно 13,5 см.

Ольшацкий сказал, что игру могли создать строители, желающие поиграть в азартные игры на свой заработок в свободное время. Однако, по словам археолога, игру могли легко вырезать позже дети или слуги.

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Он говорит, что сама игра называлась "Мельница" – стратегическая настольная игра с давним происхождением. Кроме того, ею пользовались римляне, считается, что Конфуций также был игроком.

"Подобные "доски" известны в основном из средневековой Англии. Их также вырезали в замках Италии и в замках крестоносцев. Неясно, использовались ли эти доски для игр, или они несли символическое, возможно, магическое сообщение", — добавил ученый.

Замок, в котором нашли плиту с игрой, был построен между 1519 и 1531 годами по приказу местного шляхтича Кшиштофа Шидовецкого и был захвачен во время шведского потопа, после чего несколько раз переходил из рук в руки. К 1800 году большая часть его была превращена в пивоварню, прежде чем в 1905 году была перепрофилирована в баню, а затем в немецкий военный госпиталь в 1944 году.

Частно приобретенный в 2009 году он пришел в упадок, прежде чем в 2022 году его снова выкупил бизнесмен из Гданьска.

Напомним, в Израиле обнаружили артефакты, которые использовались для древних магических ритуалов.

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