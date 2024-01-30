В Раду внесли новый законопроект о мобилизации: Что изменилось

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В частности, документ предусматривает снижение призывного возраста и отдельные пункты призыва женщин.

Об этом идет речь на сайте парламента. Теперь призывной возраст снижается с 27 до 25 лет.

Кроме этого, законопроект предусматривает наложение ограничений на уклоняющихся через суд, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения не исполнил обязанности, или не явился в ТЦК.

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Документом предусмотрены следующие санкции:

наложение ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках;

ограничение на выезд за границу;

ограничение прав на вождение машины.

Ограничения вводятся сроком выполнения призывником требований ТЦК. Документ также предусматривает, что городские администрации, местные органы власти будут обеспечивать прибытие призывников в ТЦК.

Людей с инвалидностью всех групп уволят от службы, а срочная служба отменяется. Вводится базовая военная подготовка. Добровольцы по мобилизации получат отсрочку на 2 месяца для решения своих вопросов и подготовки к мобилизации.

Для выезда за границу всем мужчинам от 18 до 60 лет (входящим в разрешенные категории) необходимо дополнительно предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета.

Подходящие женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на военный учет. Те, кто имеет специальность или профессию, родственную военно-учетной – по желанию. Женщины на военном учете могут быть призваны или привлечены для военных работ добровольно.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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