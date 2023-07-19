В районе Старого Крыма прогремели взрывы: попадание в состав боеприприпасов, детонирует несколько часов (фото, видео)

Ночью 19 июля в районе временно оккупированного Старого Крыма зафиксировали попадание в склад с боекомплектом. В результате попадания детонация длится несколько часов.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Около семи утра на пожар на полигоне в Кировском районе отреагировали оккупанты.

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Так называемый премьер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о перекрытии трассы Таврида и пообещал позже опубликовать схему движения автомобильного транспорта.

Позже было объявлено о планах временно эвакуировать из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны жителей четырех населенных пунктов.

Напомним, СБУ рассказали, как взорвали Крымский мост.

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