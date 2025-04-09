В результате обрушения крыши ничего клуба в Доминикане погибли 79 человек: подробности (фото)

В столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго, во время концерта в ночном клубе Jet Set произошел трагический обвал крыши, повлекший гибель по меньшей мере 79 человек. На момент инцидента в клубе находились около 300 человек.

Событие произошло примерно в час ночи по местному времени, когда на сцене выступал популярный исполнитель Rubby Pérez вместе со своей группой. Об этом сообщает CNN.

В результате катастрофы также были госпитализированы по меньшей мере 220 человек. Спасатели продолжают поисковые работы в надежде найти выживших.

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По словам дочери Rubby Pérez, ее отцу удалось выжить. Его вытащили из-под завалов, а чтобы привлечь внимание спасателей, певец начал петь. Этот жест спас ему жизнь.

Среди погибших – известные фигуры, в том числе бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко, а также губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус, которая была сестрой звезды MLB Нельсона Круса.

Расследование причин обрушения продолжается.

Напомним, на горе Поп Иван температура упала до -18°C.

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