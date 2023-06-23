В результате взрыва в Геническе 'прожарили' базирование росгвардии: есть погибшие и раненые (фото и видео)

После обеда 23 июня в оккупированном российскими боевиками Геническе (Херсонской области) прогремели взрывы. Над городом виднеются черные клубы дыма.

В пабликах в телеграм-каналах местные жители пишут о том, что слышали два взрыва. Одна из женщин, снявшая видео "прилета" отметила, что "прилетело в ферму, по кац**м".

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Отмечается, что один из взрывов произошел в поселке возле Геническа. В соцсетях пишут, что сразу после взрыва "городом проехало несколько автомобилей скорой помощи".

Некоторые телеграм-каналы сообщают, что в Геническе "прожарили росгвардию и их базирование". "Есть погибшие и раненые", – добавляют пользователи соцсетей.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Геническе: "База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле".

Напомним, ВСУ на юге ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу.

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