В РФ перевернулось грузовое судно 'Григорий Ловцов' часть экипажа пропала без вести (фото)

В портовом городе Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов". Корабль перевозил строительные материалы – песок и щебень.

На борту находились семь членов экипажа. Трех моряков удалось спасти сразу после инцидента. К сожалению, два человека погибли. Еще одного члена экипажа удалось вытащить из воды живым, его доставили в больницу. Судьба одного человека остается неизвестной. Об этом пишут российские соцсети.

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Предварительной причиной аварии называют перегрузку судна, что привело к его наклону и переворачиванию. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы с участием двух буксиров и спасательного судна.

Интересно, что это не первая чрезвычайная ситуация с "Григорием Ловцовым". В 2022 году корабль попал в ледник, что угрожало повреждением корпуса. Тогда удалось избежать жертв.

Напомним, в конце мая 2024 г. в Крыму произошло уничтожение российского ракетного корабля "Циклон".

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