В Румынии вывели новую породу кошек: фото и особенности

В Румынии объявили о появлении новой породы кошек, зародившейся в Карпатах. Отличительные черты этой породы это причудливый узор на шерсти, который образуют белые и черные шерстины и лапы светлого цвета.

Как сообщает StirileProTV, ныне трансильванский кот, как его называют, близится к официальному международному признанию. Недавно международные фелинологические организации одобрили первые шаги по признанию трансильванской кошки как отдельной породы.

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Эксперты отмечают, что "эти пушистые красотки имеют мех, похожий на карпатские горы".

"Трансильванский кот имеет уникальный внешний вид, – рассказывает Александру Элиан, директор выставок фелинологического клуба. – Его шерсть напоминает "соль и перец", а конечности светлее, чем у сиамских кошек. Но самое главное – это их характер. Они совершенно не агрессивны, очень спокойные и ласковые".

Трансильванская кошка. Источник: Скриншот с видео Știrile ProTV Трансильванская кошка. Источник: Скриншот с видео Știrile ProTV

Трансильванская кошка. Источник: Скриншот с видео Știrile ProTV Трансильванская кошка. Источник: Скриншот с видео Știrile ProTV

Трансильванская кошка. Источник: Скриншот с видео Știrile ProTV Трансильванская кошка. Источник: Скриншот с видео Știrile ProTV

Трансильванская кошка. Источник: Скриншот с видео Știrile ProTV Трансильванская кошка. Источник: Скриншот с видео Știrile ProTV

Идея вывести трансильванскую кошку как отдельную породу возникла после того, как известный генетик кошек обратил внимание на их особые характеристики. Румынские фелинологи принялись за подробное изучение этих животных и разработку стандартов породы.

"Чтобы получить официальное признание, необходимо доказать, что порода обладает стабильными генетическими характеристиками и отличается от других пород, – объясняет Александру Элиан. – Сейчас мы работаем над четвертым поколением трансильванских кошек, и после этого мы ожидаем окончательного решения от международных организаций".

Официальное признание трансильванской кошки откроет новые возможности для развития фелинологии в Румынии и популяризации этой уникальной породы по всему миру.

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.

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