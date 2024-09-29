В Румынии вывели новую породу кошек: фото и особенности
В Румынии объявили о появлении новой породы кошек, зародившейся в Карпатах. Отличительные черты этой породы это причудливый узор на шерсти, который образуют белые и черные шерстины и лапы светлого цвета.
Как сообщает StirileProTV, ныне трансильванский кот, как его называют, близится к официальному международному признанию. Недавно международные фелинологические организации одобрили первые шаги по признанию трансильванской кошки как отдельной породы.
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Эксперты отмечают, что "эти пушистые красотки имеют мех, похожий на карпатские горы".
"Трансильванский кот имеет уникальный внешний вид, – рассказывает Александру Элиан, директор выставок фелинологического клуба. – Его шерсть напоминает "соль и перец", а конечности светлее, чем у сиамских кошек. Но самое главное – это их характер. Они совершенно не агрессивны, очень спокойные и ласковые".
Идея вывести трансильванскую кошку как отдельную породу возникла после того, как известный генетик кошек обратил внимание на их особые характеристики. Румынские фелинологи принялись за подробное изучение этих животных и разработку стандартов породы.
"Чтобы получить официальное признание, необходимо доказать, что порода обладает стабильными генетическими характеристиками и отличается от других пород, – объясняет Александру Элиан. – Сейчас мы работаем над четвертым поколением трансильванских кошек, и после этого мы ожидаем окончательного решения от международных организаций".
Официальное признание трансильванской кошки откроет новые возможности для развития фелинологии в Румынии и популяризации этой уникальной породы по всему миру.
Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.
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