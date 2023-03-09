В сеть попало видео, как оккупанты голыми руками пытаются потушить пожар в БМП

В сеть попало видео, на котором российские оккупанты пытаются погасить загоревшуюся БМП. Вероятно, техника просто вышла из строя и загорелась из-за возраста или плохого состояния.

У русских нет при себе огнетушителя, поэтому вынуждены засыпать огонь песком. Об этом сообщает "24 Канал".

На видео можно увидеть, как внутри российской БМП разгорелся пожар. Впрочем, похоже, что оккупантов это не сильно смущает. Можно предположить, что такие инциденты для них обыденны.

Читайте также: Военные 93-й бригады успешно отработали из миномета по "вагнеровцам" в Бахмуте

У россиян не оказалось рядом лопаты или ведра, поэтому враги были вынуждены черпать песок руками и передавать друг другу. Удалось ли таким образом потушить пожар, а где именно произошел этот случай – не сообщается.

Напомним, ранее в Луганской области украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три врага.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!