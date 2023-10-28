В Шотландии в гробнице возрастом 5000 лет нашли 14 обнимавшихся скелетов (фото)

Четырнадцать скелетов мужчин, женщин и детей обнаружили в гробнице в Шотландии. Два скелета были расположены так, будто они обнимались.

Как сообщает CBS News, во время раскопок на одном из шотландских Оркнейских островов археологи обнаружили руины 5000-летней гробницы. "Невероятно редкая гробница принадлежит к эпохе неолита. Она считается "вершиной неолитической инженерии на севере Британии".

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Гробница имеет большую каменную камеру в центре скалы, которая является рукотворной кучей камней. Каменная камера окружена шестью меньшими комнатами.

Согласно данным Шотландского национального музея, в одной из меньших боковых комнат археологи обнаружили 14 сочлененных скелетов мужчин, женщин и детей. Также были обнаружены другие человеческие останки и артефакты, в том числе керамика, каменные орудия труда и костяная булавка.

По данным издания, эта могила находилась под пастбищем и ее нашли еще в 1896 году, когда сын фермера наткнулся на восемь скелетов, разбирая найденную каменную стену, чтобы использовать стройматериал для своего фермерского дома.

Напомним, ученые провели тщательное исследование мумии русалки из Фиджи, найденной американским моряком в 1906 году в Японии. Они заявили, что она является мутантом рыбы, обезьяны и рептилии.

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