В Швеции обнаружили гигантские наскальные рисунки 7-8 века до нашей эры под мхом (фото)

Археологи обнаружили в шведской провинции Богуслен гигантский петроглиф – изображение, созданное удалением части поверхности скалы путем надреза, выкалывания, резьбы или истирания как форма наскального искусства. Находка датируется 7-8 веком до н.э.

Археологи исследовали скальную плиту на пастбище, когда заметили крошечную часть корабля под слоями мха. Об этом сообщает Heritage Daily.

Отмечается, что традиция резьбы петроглифов была доказательством религиозных практик. Впрочем, более новые исследования показывают, что они не только изображения культовых ритуалов, но также как исходный материал для истории культуры и социальных иерархий.

Читайте также: В мюнхенской могиле обнаружили кельтские ножницы, которым 2300 лет

Удаление мха обнаружило петроглиф длиной 15 метров, состоящий из 40 фигур, изображающих корабли, лошадей, людей и колесницы. В общей сложности исследователи идентифицировали тринадцать кораблей, девять лошадей, семь человек и четыре колесницы.

"Это очень большие вещи, в том числе двухметровый корабль и человек ростом более одного метра. Фигуры хорошо резные и глубокие. Мотивы не уникальны, но расположение на почти вертикальном обнажении является необычным", – рассказали археологи.

Богуслен имеет высокую концентрацию подобных петроглифов, где по всей провинции можно найти примеры людей, земледелия и скотоводства, охоты и рыболовства, культа и религии, повозок, кораблей и оружия.

Напомним, мы уже писали, почему ацтеки ежегодно убивали более 20 тысяч мужчин, женщин и детей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !