В средневековом доме в Болгарии нашли 1500-летнее сокровище (фото)

Археологи во время работ в Болгарии обнаружили средневековый дом, в котором был спрятан клад золотых монет. Они были изготовлены во времена правления византийского императора Юстиниана Великого.

Как сообщает Live Science, золотые монеты шестого века были найдены во время раскопок в Дебнево. На лицевой стороне монет есть изображение византийского императора Юстиниана Великого с жемчужиной диадемой. На обороте изображена персонификация Победы, которая держит в руке венок в правой руке и крест и земной шар в левой.

Вас также заинтересует: В Украине обнаружили уникальные фрагменты древнеегипетской "Книги мертвых"

Пожарище, где когда-то был дом. Источник: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences Пожарище, где когда-то был дом. Источник: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences

Монеты четвертого столетия. Источник: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences Монеты четвертого столетия. Источник: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences

Дом, в полу которого были спрятаны монеты, датируется 10 веком. Археологи предполагают, что средневековые обитатели жилья могли хранить монеты как своеобразную реликвию или артефакт. Само здание в какой-то период пострадало после пожара. Здесь также были найдены железные орудия труда, включая два серпа и два топора, пряжку для ремня, керамическую посуду, три бронзовых кольца.

Все пять найденных монет одного типа tremissis — это небольшая золотая монета стоимостью в одну треть солида. Монеты содержат надпись "Наш Господь Юстиниан Вечный Август" и "Победа Августов". Археологи предполагают, что две монеты, вероятно, во время пожара, уничтожившего дом, слиплись вместе.

Ранее мы рассказывали, что азербайджанское сокровище переписало историю древнего мира.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!